ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві загорілася багатоповерхівка, є постраждалий

Новость на русском → Київ, Субота 13 лютого 2021 11:13
У Києві загорілася багатоповерхівка, є постраждалий Фото: рятувальники на місці пожежі в Києві (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Голосіївському районі Києва загорілася багатоповерхівка. Рятувальники на місці евакуювали 16 людей, пожежу вже ліквідовано.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що о 05:38 надійшов виклик про пожежу у багатоповерхівці на вулиці Академіка Вільямса. На місці вогнеборці встановили, що вогонь охопив квартиру на четвертому поверсі, площа загоряння становила 70 квадратних метрів.

При цьому складність гасіння пожежі полягала в тому, що під'їзд до будинку був запаркований автомобілями, і спочатку довелося їх відбуксирувати. Пожежу вдалося локалізувати о 06:54, а о 07:08 - ліквідувати.

Під час гасіння з будинку були евакуйовані на безпечну відстань 16 осіб, 5 з них - діти. З опіками верхніх кінцівок госпіталізовано власника квартири, також була підозра на отруєння продуктами горіння у дівчинки 2015 народження.

Причина пожежі буде встановлюватися правоохоронцями.

Фото: пожежа в Києві (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, цього тижня в одному з дитячих садків Києва спалахнула пожежа, під час гасіння евакуювали 124 дітей.

До цього в центрі Києва сталася пожежа в кафе "Бістро".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ пожежа
NEWS
На Донбасі окупанти сім разів вели вогонь з гранатомета і великокаліберного кулемета
На Донбасі окупанти сім разів вели вогонь з гранатомета і великокаліберного кулемета
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ