ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві самоскид зачепився і повис на шляхопроводі: ніяк не можуть "відірвати"

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 10:19
У Києві самоскид зачепився і повис на шляхопроводі: ніяк не можуть "відірвати" У Києві самоскид повис на шляхопроводі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві вранці 15 лютого на вулиці Гринченко сталася дивна ДТП з самоскидом. Вантажівка зачепилася кузовом за шляхопровід, проїхала кілька метрів і зависла у повітрі.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Після ранкової ДТП в бік центру утворився серйозний затор.

Повідомляється, що водій міг знати, що його відкидний кузов опущений не до кінця, але вирішив проскочити. У підсумку він зачепився за шляхопровід, кабіна почала підніматися, і авто зависло у повітрі.

У Києві самоскид повис на шляхопроводі (відео: dtp.kiev.ua)

Частина кузова і задній міст вперлися в асфальт. Тепер комунальники борються за те, щоб звільнити самоскид з-під моста, і при цьому не "впустити його". На допомогу комунальним службам прибув поліцейський БТР.

За станом на 9:30 ранку самоскид все ще висів на шляхопроводі.

"У Києві 3 години не можуть відірвати самоскид від шляхопроводу: на Грінченка складна ситуація, оскільки застряг кузовом, стоїть намертво. На місце навіть на всякий випадок пригнали поліцейський БТР", - йдеться в повідомленні.

У Києві самоскид висить на шляхопроводі (відео: dtp.kiev.ua)

Раніше ми писали, що у Києві автомобіль сам себе викрав і влаштував курйозну ДТП.

Також повідомлялось, що в Одесі сталася дивна ДТП, яка чудесним чином врятувала життя пішоходів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Події ДТП
LITE
Меган Маркл вагітна: історія кохання, викидня і скандалів королівської сім'ї
Меган Маркл вагітна: історія кохання, викидня і скандалів королівської сім'ї