У Києві самоскид зачепився і повис на шляхопроводі: ніяк не можуть "відірвати"
У Києві вранці 15 лютого на вулиці Гринченко сталася дивна ДТП з самоскидом. Вантажівка зачепилася кузовом за шляхопровід, проїхала кілька метрів і зависла у повітрі.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Після ранкової ДТП в бік центру утворився серйозний затор.
Повідомляється, що водій міг знати, що його відкидний кузов опущений не до кінця, але вирішив проскочити. У підсумку він зачепився за шляхопровід, кабіна почала підніматися, і авто зависло у повітрі.
У Києві самоскид повис на шляхопроводі (відео: dtp.kiev.ua)
Частина кузова і задній міст вперлися в асфальт. Тепер комунальники борються за те, щоб звільнити самоскид з-під моста, і при цьому не "впустити його". На допомогу комунальним службам прибув поліцейський БТР.
За станом на 9:30 ранку самоскид все ще висів на шляхопроводі.
"У Києві 3 години не можуть відірвати самоскид від шляхопроводу: на Грінченка складна ситуація, оскільки застряг кузовом, стоїть намертво. На місце навіть на всякий випадок пригнали поліцейський БТР", - йдеться в повідомленні.
У Києві самоскид висить на шляхопроводі (відео: dtp.kiev.ua)
Раніше ми писали, що у Києві автомобіль сам себе викрав і влаштував курйозну ДТП.
Також повідомлялось, що в Одесі сталася дивна ДТП, яка чудесним чином врятувала життя пішоходів.