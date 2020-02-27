У Києві введуть величезні штрафи: будуть ходити спецпатрулі

У Києві введуть нові штрафи, а по місту ходитимуть спеціальні патрулі, які займуться перевіркою продажу червонокнижних рослин. За які ранні квіти можуть оштрафувати, і на яку суму - в матеріалі Styler.

Такі санкції необхідні для того, щоб зберегти унікальну фауну України, адже багато несумлінних торговців щорічно намагаються нажитися, зриваючи і продаючи проліски, первоцвіти, сон-траву та інші зникаючі квітучі рослини.

Згідно з інформацією від прес-служби Києва, в столиці працюватимуть спеціальні мобільні патрулі з охорони і збереження раноцвітних рослин, метою яких буде виявлення точок продажу.

В список заборонених до збору та продажу рослин потрапили:

пролісок звичайний,

крокус,

тюльпан дібровний,

пролісок сибірський,

сон-трава,

горицвіт весняний,

первоцвіт дрібний,

шафран сітчастий та інші.

Влада також закликає українців відмовитися від покупки унікальних рослин. Адже покупка милого букетика неподалік від станцій метро або зупинок завдає шкоди природі України. Один вирваний пролісок - це вкрадене життя у 45 паростків.

Законом передбачено за торгівлю рослинами зі списку адміністративне покарання на суму від 1700 гривень до 3655 гривень.

Нагадаємо, що в Україні хочуть посилити покарання для порушників правил дорожнього руху. За ряд проступків можна буде поплатитися автомобілем і 85 тисячами гривень.