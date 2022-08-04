Чи повинні ТРЦ і магазини зупиняти роботу і виганяти людей під час тривоги: юристи дали чітку відповідь

Після трагедії в Україні ввели правило - в обов'язковому порядку закривати ТРЦ і магазини під час повітряної тривоги й всіх людей відправляти в бомбосховище.

В кінці червня в ТРЦ "Амстор" в Кременчуці потрапила російська ракета. Люди перебували в приміщенні торгового центру під час сигналу повітряної тривоги й жертвами удару стали 22 людини.

Виявляється, що за законом працівники ТРЦ повинні під час тривоги попередити відвідувачів про небезпеку і все. Про це розповіли в " Громадське ".

Юристи пояснюють, що після 24 лютого в Україні не з'явилися нові постанови або норм про те, як діяти під час повітряної тривоги.

"Єдине нове на цю тему, що вийшло після 24 лютого, - це рекомендації ДСНС і деяких військових адміністрацій. За формальним поглядом - вони необов'язкові для виконання. А взагалі із законодавством у цій сфері існує проблема - його фактично немає", - пояснив юрист судової практики, працівник юридичної консалтингової компанії "Де-Юре" Владислав Мартинчук.

Де вказані правила про поведінку під час небезпеки

В Україні є закони, які регулюють правила щодо поведінки під час небезпеки.

Кодекс цивільного захисту України - регулює, хто і що повинен робити під час будь-якої небезпеки

"Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту" - документ про те, як і коли включаються сирени, а також про те, хто і коли повідомляє людям про небезпеку

План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня - інструкція про те, як повинні реагувати керівники та чиновники в разі небезпеки.

Існує законопроєкт, яким встановлюється відповідальність за рішення ТРЦ працювати під час повітряної тривоги - до трьох років в'язниці. Але поки цей законопроєкт ще проходить обговорення в комітетах Верховної Ради і його не прийняли.

За якими нормами повинні діяти ТРЦ і магазини під час тривоги

Перше, що повинна зробити адміністрація ТРЦ і магазину - повідомити всім про небезпеку.

"Як саме сповіщати людей, ніде в законодавстві не прописано. Тому деякі роблять оголошення голосом, у деяких є інформаційне табло, а хтось вважає, що звуку сирени достатньо", - зазначає адвокат юридичної фірми "Семенова та партнери" Марина Семенова.

Юрист Владислав Мартінчук додав, що адміністрація закладу також повинна повідомити людям, де найближчі укриття. В ідеалі - адреси укриттів повинні бути роздруковані на папері та висіти на видному місці.

А якщо укриття є під ТРЦ - потрібно намалювати стрілки або схему, як туди дістатися. І на цьому обов'язки адміністрації ТРЦ фактично закінчуються.

Чи повинні ТРЦ і магазини зупинити роботу і вивести людей

Юристи відзначають, що ні, ТРЦ і магазини не повинні зупиняти роботу і виганяти людей з приміщення. Тобто, адміністрація може це зробити, але не зобов'язана. А тим більше - виганяти людей на вулицю.

"Якщо людина не хоче виходити, не можна застосовувати силу або примусово виганяти, бо це буде порушенням закону. Також немає сенсу викликати поліцію, тому, що залишатися в ТРЦ під час повітряної тривоги - не правопорушення", - пояснює Мартинчук.

Але при цьому ТРЦ може понести відповідальність, якщо відвідувачі загинуть. І в такому випадку доведеться доводити свою невинність в суді.

Саме тому адміністрації вигідніше м'яко мотивувати людей вийти. В основному вони вирішують закрити ТРЦ на вхід і сподіваються, що відвідувачі добровільно вийдуть з приміщення.

"Виводячи людей на вулиці, адміністрація ТРЦ перестає відповідати за їхню безпеку. Тому, що людина на вулиці перестає бути відвідувачем магазину і стає звичайним перехожим. Таким способом адміністрація знімає з себе відповідальність і перестраховується", - додає Марина Семенова.

Крім того, адміністрація ТРЦ і магазинів не зобов'язані припиняти роботу і продаж товарів - ніяке законодавство до цього не зобов'язує.

Якщо якась людина поскаржиться, що вона працює під час тривоги, це не матиме жодних наслідків.

З точки зору закону, магазин має право продовжити роботу, якщо людей попередили про небезпеку. За фактом, рішення, яке прийняли в "Амстор" в Кременчуці перед ракетним ударом - формально законне.

У деяких регіонах тепер є місцеві обмеження. У Києві заборонена робота дитячих майданчиків і дитячих розважальних центрів на території ТРЦ. Але вся інша частина ТРЦ може продовжувати роботу.

Мартинчук зазначає, що кожен об'єкт повинен створити інструкції про дії під час надзвичайної ситуації - хто і що повинен робити. Зазвичай у торгових центрів є такі інструкції на випадок пожежі або техногенних надзвичайних ситуацій, аварій.

"Ракетні обстріли - нове для України, тому більшість не мають плану дій на випадок ракетних обстрілів. У такій інструкції підприємство насправді має право вирішити, що продовжує працювати під час повітряної тривоги. Але це не найправильніше рішення, оскільки ставить під загрозу працівників і відвідувачів", - вважає юрист.

Чи повинні працівники ТРЦ і магазинів йти під час тривоги

ТРЦ і магазини під час повітряної тривоги часто закривають саме, щоб гарантувати безпеку працівникам. Керівництво має простежити, щоб вони пішли в укриття. Залишитися може тільки відповідальний за зберігання майна.

Але знову ж таки - якщо працівник йти не хоче, змусити його не можна. Якщо ж він травмується або загине через обстріл - його відмова стане приводом для того, щоб керівництво не несло відповідальність.

Змушувати працювати під час тривоги працівників ТРЦ теж не можуть. Це порушує законодавство про безпеку праці.

Чи повинні ТРЦ і магазини мати укриття?

Ні, ніякий закон не зобов'язує мати укриття в ТРЦ і магазинах. Відвідувачів можуть відвести на підземний паркінг або на вулицю - ніякі норми це не регулюють.

Далі люди повинні самостійно подбати про свою безпеку.