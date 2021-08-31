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В Одеській області була велика пожежа на сміттєзвалищі. Підозрюють підпал

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Абрикосове, Вівторок 31 серпня 2021 16:59
В Одеській області була велика пожежа на сміттєзвалищі. Підозрюють підпал Фото: в Одеській області горить сміттєзвалище (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Дмитро Левицький

В Одеській області сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі поблизу села Абрикосове в Білогород-Дністровському районі. Горіли близько 300 квадратних метрів території звалища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники близько 11-ї години отримали інформацію про пожежу на території сміттєзвалища виробничого кооперативу "Екологія". На місці події пожежники встановили, що вогонь охопив сміття та суху рослинність.

"Пожежа ліквідована о 13 годині 15 хвилин на площі 300 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено пожежно-рятувальне відділення 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда", - розповіли в ДСНС.

Фото: ліквідація пожежі на сміттєзвалищі в Одеській області (facebook.com/DSNSODE)

Рятувальники зазначили, що 23 серпня на цьому ж сміттєзвалищі горіли 200 квадратних метрів, тому вони підозрюють, що мав місце підпал.

"Ймовірними причинами обох загорянь вважається занесення джерела запалювання ззовні", - додали в ДСНС.

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