У Києві спіймали підступного злодія: "чистив" шафки у спортзалах

У Києві спіймали підступного злодія (Колаж РБК-Україна)

В одному з спортклубів Києва спіймали злодія-іноземця

У Києві зловили 31-річного іноземця, який промишляв крадіжками у спортивних центрах. Він крав з шафок гроші, гаджети та цінні речі відвідувачів, поки вони займалися в залах.

Як розповіли в Національній поліції, чоловік приходив у спортивний клуб під виглядом клієнта. Він спокійно заходив до роздягальні, чекав, поки клієнти підуть в зал і забирав з шафок всі цінні речі та гроші. Про це розповіли в пресслужбі Національної поліції.

За даними слідства, в спортивному клубі на вулиці Миколи Грінченка, злодій витягнув з шафи клієнта 19 тисяч гривень і 1200 доларів. Саме ця велика крадіжка допомогла встановити злочинця.

На місце події прибула слідчо-оперативна група і криміналісти. Вони перевірили записи відеокамер і встановили особу крадія. Під час розслідування з'ясувалося, що він причетний також і до інших крадіжок. Під час обшуку у підозрюваного були виявлені викрадені гроші, гаджети та інші цінні речі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до шести років. На цей момент триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві псевдопредставник податкової намагався вкрасти в супермаркеті інтим-товари.

А також розповідали про те, що в київських ТЦ орудують моторні злодії й з'явилося відео, де вони "обробляють" жертву.