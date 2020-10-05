У Кропивницькому 20 ветеранів АТО провчили водія маршрутки (фото)

У Кропивницькому 20 атовців провчили водія маршрутки (колаж: РБК-Україна)

Водій маршрутки не захотів безкоштовно везти одного ветерана, замість цього йому довелося везти одразу двадцять

У Кропивницькому двадцять учасників АТО вирішили провчити водія маршрутки. Адже незадовго до цього маршрутник несправедливо повівся з їхнім побратимом.

Колишні учасники бойових дій на Донбасі домовилися і сіли на кінцевій зупинці в цю саму маршрутку. При цьому вони скористалися своїм правом пільгового проїзду. Про це повідомляє РадіоТрек з посиланням на військового Дмитра Потоцького.

"Сьогодні в м. Кропивницький підтримати військового, до якого несправедливо поставився водій маршрутки, вирішили ветерани полку А30V, 3 Полку, 55 арт. бригади та інших підрозділів. Ми провели акцію на кінцевій зупинці 113-го маршруту. Щоб підтримати побратимів і відстояти право всіх учасників бойових дій на безкоштовний проїзд у громадському транспорті", - розповів Потоцький.

У Кропивницькому 20 ветеранів провчили водія маршрутки (фото: radiotrek.rv.ua)

Крім того, Потоцький розповів, що в місті виявлено порушення водіями 5, 21, 44, 55, 113 маршрутів.

Активіст також додав, що не можна заплющувати очі на свавілля водіїв щодо ветеранів і їх прав.

"Тому з нашого боку буде справедливе ставлення до таких. Разом ми сила!" - підтримав побратимів Дмитро.

Водія маршрутки провчили у Кропивницькому (фото: radiotrek.rv.ua)

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