Журналіст затримав водія, який збив дівчат на переході в Києві (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Винуватець ДТП на Протасовому яру намагався втекти з місця події

У Києві автомобіль збив двох дівчат прямо на пішохідному переході. Інцидент стався на Протасовому Яру в Соломенсом районі столиці. Водій іномарки після скоєння наїзду спробував втекти, але був затриманий відомим журналістом та блогером Сергієм Грішиним - свідком ДТП - який розповів Styler про подію.

Зазначається, що постраждалі дівчата перебувають у важкому стані.

Також журналіст в мережі опублікував фото з місця аварії разом із її винуватцем.

У Києві водій збив двох дівчат і намагався втекти (Фото: facebook.com/grishyn)

Як розповів Грішин, він повертався на своєму авто з акції щодо захисту Протасового яру. Спускаючись дорогою, помітив машину перед собою, яка їхала на великій швидкості. Водій легковика Volkswagen збив двох дівчат, після чого сів за кермо і спробував втекти.

Про силу удару при зіткненні може говорити значна тріщина на лобовому склі "німця".

Порушника затримав небайдужий киянин (Фото: facebook.com/grishyn)

Грішин розвернувся через подвійну суцільну смугу, наздогнав і зупинив порушника, після чого викликав патрульну поліцію і до приїзду правоохоронців тримав водія, який намагався втекти.

"Там намалювалися два якихось його корєша, які почали мені щось розповідати. Я змушений був обмежити рух цього водія для того, щоб він не втік", - розповів Сергій.

Також журналіст уточнив, що постраждалі жодного відношення до акції протесту стосовно Протасового яру не мають.

Постраждалі дівчата у тяжкому стані (Фото: facebook.com/grishyn)

У коментарях користувачі мережі жваво відгукнулися на повідомлення про ДТП і затримання водія-порушника небайдужим очевидцем. Звучать слова подяки Грішину за оперативну реакцію на інцидент, а також зазначається, що ця ділянка дороги на Протасовому яру є дуже небезпечною через відсутність світлофорів.

У нього реєстратор під склом. Якщо є можливість - треба стягнути відео, поки його не знищили підкуплені слідаки або він сам;

Там просто дуже ризикова ділянка дороги для всіх учасників. Я б карав Автодор за те, що не можуть поставити світлофор або лежачі поліцейські. Одні автомобілі мчать з гори як поранені, інші розганяються на гору, треті намагаються виїхати з Докучаєвського провулка, четверті хочуть розвернутися на цьому ж перехресті, п'яті хочуть перейти дорогу. Це просто ду*а, а не перехрестя;

Велике вам людське спасибі!

Ти сам затримав? Молодець;

Наземні переходи або як мінімум світлофор вирішили б проблему і вберегли б життя всіх учасників руху;

Це було жахливо! Я саме їхала в таксі і побачила дівчат на землі. Водій у мене дуже добрий виявився, одразу зупинився і побіг питати, чи не потрібна допомога, я навіть не встигла йому сказати "давайте допоможемо". Ми дочекалися швидку і поліцію і поїхали. Але мене дуже турбує доля дівчаток. Я весь час переживаю. Якщо є інформація, будь ласка, діліться! Якщо потрібна допомога, теж пишіть! Дівчата зовсім юні, переходили дорогу у належному місці. На пішохідному переході їх взуття лежить...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, на початку червня у Вінниці автомобіль швидкої допомоги збив 14-річну дівчинку, яка перетинала пішохідний перехід на велосипеді.

Також ми писали про те, що 7 червня в Конотопі авто начальника поліції збило дитину - ДТП викликало широкий резонанс в суспільстві. У мережі з'явилося відео з моменту інциденту, зняте камерою спостереження.

Нагадаємо, нещодавно в Польщі біля міста Щецин сталася масштабна ДТП, в результаті якого загинули шість чоловік. Очевидець події українець Андрій Сировацкий зміг врятувати з палаючих машин двох жінок і двох дітей. У Польщі нагородили героя.