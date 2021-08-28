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У Києві водій хотів об'їхати затор та стріляв по мікроавтобусу: фото порушника

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Київ, Субота 28 серпня 2021 15:18
У Києві водій хотів об'їхати затор та стріляв по мікроавтобусу: фото порушника Водій стріляв по мікроавтобусу у Києві (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві один із водіїв нахабно порушив правила дорожнього руху та за допомогою зброї вимагав від інших водіїв, аби йому надали перевагу в русі.

Про подію розповіли в Facebook - спільноті "Автомобільний Київ".

Так, інцидент сталося вдень 27 серпня.

За словами колишнього військового та інструктор фонду "Повернись живим", власник автомобіля Honda хотів узбіччям об'їхати затор перед світлофором. Коли один з водіїв не пустив його у потік машин, чоловік сигналив та вимагав пропустити його.

Окрім того, після цього зловмисник використав зброю.

Як розповіли очевидці, водій чорної іномарки об'їжджав затор з порушенням правил дорожнього руху. Тому інші водії не захотіли йому поступатися.

Після нахабної поведінки порушника, водій мікроавтобуса вирішив перегородити йому дорогу, але зловмисник здійснив постріл в його напрямку.

Побачивши зброю, водій цистерни, який рухався правою смугою, вирішив все ж пропустити порушника. Потім водій Honda поїхав зустрічною смугою

Також автор посту телефонував до поліції, але не зміг додзвонитися.

У Києві водій хотів об'їхати затор та стріляв по мікроавтобусу: фото порушникаУ Києві водій хотів об'їхати затор та стріляв по мікроавтобусу: фото порушникаВодій хотів об'їхати затор та стріляв по мікроавтобусу (фото: facebook.com/groups/AvtoKiev)

У коментарях користувачі пишуть, що такі випадки трапляють не вперше.

  • На жаль ці люди впевнені в собі, бо у них є пістолет. Такого б не було, якби ствол був доступний всім;
  • Там постійно так їздять, навіть коли не великий затор;
  • Таких хамів багато особливо перед в'їздом в Київ або на виїзді;
  • Такі люди відчувають себе "власниками життя" але нічого скоро і їх відповідальність наздожене.

Раніше ми повідомляли що у Києві батько прокотив на самокаті маленьку доньку по зустрічній полосі.

Також ми писали, що у Києві водій з пасажирами перекрив дорогу "швидкій" і поїхав по зустрічній назад.

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