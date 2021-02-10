Ветеринар заспівав "Несе Галя воду" дуетом з песиком: неймовірне відео
У Чернівцях ветеринар і його чотирилапий пацієнт такса на прізвисько Фантик влаштували концерт прямо в клініці. Лікар у супроводі акордеона виконав відому українську пісню "Несе Галя воду", а собака йому підспівував. Відео такого дуету швидко завоювало популярність в мережі, а учасників зробило зірками інтернету.
Як зізнався ветеринар Валерій Допіряк, коли записував ролик, то не очікував такої слави, йдеться в сюжеті ТСН.
"Мені з Берліна дзвонив мій племінник і він каже, що в Берліні показали німецькою цей ролик з собакою", - розповів чоловік.
Тепер у ветеринарній клініці такса Фантик отримала прізвисько оперний соліст, і господарі талановитого пса привозять улюбленця на репетиції - вони впевнені, що музичний дует повинен розвиватися і надалі.
Допіряк зазначив, що тримає музичні інструменти в кабінеті поряд з медичними ще зі студентських років. Причому він розширює не тільки репертуар творів, але і відточує навички володіння новими інструментами. Так, акордеон, на якому він акомпанував для дуету з таксою, ветеринар освоїв лише пів року тому.
Медик розповів, що спочатку грав у перервах між операціями, а потім випадково заспівав у присутності чотирилапих. Їм так сподобалося, що лікар вирішив перетворити хобі на унікальну методику лікування тварин.
"Музика, іграшки різні тваринам піднімають настрій і вони почувають себе як вдома і тому вони легше лікуються і легше одужують", - говорить Валерій.
Також він поділився спостереженнями, що найкраще відчувають музику собаки, особливо такси та лайки. Втім, все залежить від характеру тварини і "від стану душі - є співоча душа, а є нудна душа".
Допіряк має намір і надалі просувати свою музичну методику у ветеринарній справі, і вже планує вразити новим дуетом - з птахами.
Відео: Ветеринар заспівав "Несе Галя воду" дуетом з собакою, яку лікував у клініці
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