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У Києві вітер ледь не зніс дитину разом з деревом (відео)

STYLERЖиття    17.06.2020 - 21:24
У Києві вітер ледь не зніс дитину разом з деревом (відео)
У Києві шквальний вітер мало не зніс дитину (колаж: РБК-Україна)

У Києві вітер страшної сили мало не зніс дитину

У середу, 17 червня, в Києві розігралася негода. Мало того, що столицю сильно затопило, так піднявся ще шквальний вітер, який ледь не зніс дитину разом з деревом.

На Осокорках вітер був такої сили, що дитині довелося триматися за дерево. Про це повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас".

На відео видно, як дме сильний вітер, і дитина не може йти. Вона трималася за дерево, поки хтось із дорослих не забрав її.

У Києві шквальний вітер мало не зніс дитину (відео: YouTube)

Варто зазначити, що в столиці, як і в багатьох інших містах України, негода спостерігається вже кілька днів. Сьогодні на київських вулицях з'явилися знову річки, через які насилу пробираються пішоходи і автомобілісти.

У Святошинському районі в одному з будинків стався потоп. Комунальні служби поставили пластикове "коліно" в металеву трубу зливостоку і не закріпили його. Після того, як "коліно" вискочило, вода потекла по всьому під'їзду. При цьому деяким мешканцям будинку вода затікала у квартири.

Вчора, 16 червня, у Києві на дівчину звалилося дерево. Інцидент стався на вулиці Гарматній. На місце події приїхала бригада швидкої допомоги і госпіталізувала потерпілу.

Крім того, комунальники заявили про 8 зламаних і повалених дерев у Шевченківському, Оболонському і Подільському районі.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України ГідрометцентрКиїв
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