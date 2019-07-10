ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зашивали щелепу: у Києві велосипедист збив дівчинку та втік (фото)

STYLERЖиття    10.07.2019 - 18:53
Зашивали щелепу: у Києві велосипедист збив дівчинку та втік (фото)
У Києві велосипедист збив дівчинку (Фото: колаж РБК-Україна)

Велосипедист сильно травмував дитину на Троєщині в підземному переході (фото)

У Ківі велосипедист збив 5-річну дівчинку в підземному переході, в результаті чого дитина отримала важкі травми і перебуває в лікарні. Кричущий випадок стався на Троєщині в підземці на перехресті вулиці Драйзера і проспекту Маяковського. Про це розповіла мама постраждалої малечі Прокопчук Анастасія у своєму Facebook.

Чоловік на велосипеді відразу після інциденту втік з місця. Жінка дала опис "гонщика" і звернулася із проханням допомогти його знайти.

Дитина в момент події 7 липня була з бабусею. 9 липня Прокопчук розповіла, що лікарям у дитячій лікарні №7 довелося зашити доньці верхню щелепу. Дівчинка позбулася кількох зубів, також у неї інші пошкодження на тілі.

 

У Києві велосипедист збив дівчинку та втік (Фото з Facebook-сторінки Анастасії Прокопчук)

Зазначається, що бабуся й інші свідки інциденту встигли розгледіти велосипедиста. Чоловікові близько 35-40 років, вага приблизно 120 кг, він був у чорній футболці та чорних шортах, із собою мав чорний портфель.

"Можливо хтось бачив, чи знає його, допоможіть знайти, дуже важливо, у дитини сильні тілесні ушкодження, вибито 4 зуба, ще два вивихнуті, які під час операції теж видалили, зашивали верхню щелепу, лежимо в 7 дитячій лікарні, на вул, Підвисоцького. Можливо хтось бачив і знає цього чоловіка, прошу зателефонувати на номер 0969129333", - йдеться в публікації.

Також Прокопчук уточнила, що заяву до поліції написали відразу. За словами правоохоронців, сьогодні - 10 липня - вони переглядатимуть камери відеоспостереження, щоб знайти порушника.

У коментарях до повідомлення користувачі мережі шоковані подією і бажають постраждалій дівчинці якнайшвидшого одужання. Також звучать заклики довести справу до кінця, знайти винного і покарати його за всією суворістю.

  • Нехай малеча швидше одужує!
  • Тримайтеся, Бог у допомогу дитині. Є золоте правило, яке свідчить про те що: "Земля кругла!!!". Бог суддя тому велосипедисту.
  • Покарати його обов'язково!
  • Яка мерзота! Залишити дитину покалічену і не допомогти! Одужуйте;
  • Може є відеокамери біля переходу або поруч. Не пускайте на самоплив;
  • Маленькому зайчику якнайшвидшого одужання! Моєму синові майже 8 років і всі ці роки, проходячи по цьому перходу, завмирає серце, чи не влетить в нього неадекватний велосипедист. Що відбувається регулярно, тільки й встигаю схопити за руку дитину, щоб не сталася біда... І пару днів тому в черговий раз влетіли на швидкості 2 велосипедиста, ледве встигли відскочити. І в голові були тривожні думки, що рано чи пізно станеться біда... Дуже шкода, що таки сталося погане, і така лапонька маленька постраждала!
  • Божечки, нехай одужує швидше маленька крихітка, як же шкода її. Потвора, нехай повернеться бумерангом усе в 100 крат. Сволота!
  • От як таке могло статися, на веліку збити дитя? Люди! Що з вами не так? Одужуй, малятко!

Зашивали щелепу: у Києві велосипедист збив дівчинку та втік (фото)Зашивали щелепу: у Києві велосипедист збив дівчинку та втік (фото)Зашивали щелепу: у Києві велосипедист збив дівчинку та втік (фото)Зашивали щелепу: у Києві велосипедист збив дівчинку та втік (фото)Зашивали щелепу: у Києві велосипедист збив дівчинку та втік (фото)Зашивали щелепу: у Києві велосипедист збив дівчинку та втік (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, у Києві в Солом'янському районі водій іномарки наїхав на ногу дворічній дитині. Малюка госпіталізували в дитячу лікарню №1.

Також ми писали про те, що на початку червня у Вінниці автомобіль швидкої допомоги збив 14-річну дівчинку, яка перетинала пішохідний перехід на велосипеді.

Нагадаємо, 7 червня у Конотопі авто начальника поліції збило дитину - ДТП викликала широкий резонанс в суспільстві. У мережі з'явилося відео з моменту інциденту, зняте камерою спостереження.

У Києві кур'єри Glovo влаштували ДТП із мордобоєм (відео) У київському аеропорту на дитину впала шафа: подробиці інциденту (фото, відео)
Новини України КиївДТПвелосипедыпреступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся