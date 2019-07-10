Зашивали щелепу: у Києві велосипедист збив дівчинку та втік (фото)

Велосипедист сильно травмував дитину на Троєщині в підземному переході (фото)
У Ківі велосипедист збив 5-річну дівчинку в підземному переході, в результаті чого дитина отримала важкі травми і перебуває в лікарні. Кричущий випадок стався на Троєщині в підземці на перехресті вулиці Драйзера і проспекту Маяковського. Про це розповіла мама постраждалої малечі Прокопчук Анастасія у своєму Facebook.
Чоловік на велосипеді відразу після інциденту втік з місця. Жінка дала опис "гонщика" і звернулася із проханням допомогти його знайти.
Дитина в момент події 7 липня була з бабусею. 9 липня Прокопчук розповіла, що лікарям у дитячій лікарні №7 довелося зашити доньці верхню щелепу. Дівчинка позбулася кількох зубів, також у неї інші пошкодження на тілі.
У Києві велосипедист збив дівчинку та втік (Фото з Facebook-сторінки Анастасії Прокопчук)
Зазначається, що бабуся й інші свідки інциденту встигли розгледіти велосипедиста. Чоловікові близько 35-40 років, вага приблизно 120 кг, він був у чорній футболці та чорних шортах, із собою мав чорний портфель.
"Можливо хтось бачив, чи знає його, допоможіть знайти, дуже важливо, у дитини сильні тілесні ушкодження, вибито 4 зуба, ще два вивихнуті, які під час операції теж видалили, зашивали верхню щелепу, лежимо в 7 дитячій лікарні, на вул, Підвисоцького. Можливо хтось бачив і знає цього чоловіка, прошу зателефонувати на номер 0969129333", - йдеться в публікації.
Також Прокопчук уточнила, що заяву до поліції написали відразу. За словами правоохоронців, сьогодні - 10 липня - вони переглядатимуть камери відеоспостереження, щоб знайти порушника.
У коментарях до повідомлення користувачі мережі шоковані подією і бажають постраждалій дівчинці якнайшвидшого одужання. Також звучать заклики довести справу до кінця, знайти винного і покарати його за всією суворістю.
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Як повідомлялося раніше, у Києві в Солом'янському районі водій іномарки наїхав на ногу дворічній дитині. Малюка госпіталізували в дитячу лікарню №1.
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