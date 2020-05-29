У Києві вандали розгромили новий парк: збитки на десятки тисяч гривень

У Києві вандали розгромили новий парк у Дарницькому районі. Зловмисники розбили нові столи для гри у шахи, які нещодавно встановили в фітнес-парку біля озера Лебедине.

У Дарницькому районі столиці, біля озера Лебедине будують новий фітнес-парк для місцевих жителів. Зовсім нещодавно там встановили великі столи з бетону для гри в шахи, але в ніч на 28 травня невідомі розгромили зону відпочинку і спорту.

Як розповіли місцеві жителі, інцидент стався минулої ночі й люди стали вимагати від влади посилити патрулювання зони відпочинку, пише видання "Сьогодні". Варто зазначити, що зона з шаховими столами знаходиться недалеко від районного управління Дарницького району.

Вандали розгромили новий парк у Києві (Фото: facebook.com/Олег-Попенко)

Інцидент вже прокоментували у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" і зазначили, що це не перший акт вандалізму в новому парку.

"Парк біля озера "Лебедине" тільки будується, триває перша черга, а ми вже маємо випадки вандалізму. Столи для гри у шахи, які не так давно там встановили, вони виготовлені з бетону. Вартість одного столу – близько 10 000 гривень. Шкода, що, намагаючись створити комфортний простір для відпочинку, ми постійно стикаємося з подібними випадками, і не тільки в "Лебединому" – розмальовують лавочки та урни, псують банери, крадуть квіти з клумб", - розповів в. о. генерального директора КО "Київзеленбуд" Олексій Король.

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