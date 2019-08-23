У Києві ряд станцій відмовилися від картки метро

Метро впроваджує електронний квиток і карти Kyiv Smart Card
Десять станцій метро Києва відмовилися від продажу і поповнення картки метро через впровадження електронного квитка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу київського метрополітену у Facebook.
Зазначається, що картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах таких станцій:
Водночас, у цих касах можна придбати та поповнити Kyiv Smart Card. Раніше записані поїздки на картці метро можна використати як звичайно.
Нагадаємо, раніше у київському метрополітені уточнили інформацію щодо роботи центральних станцій метро 23 та 24 серпня. Деякі з них будуть тимчасово закриті для входу-виходу.
Раніше повідомлялось, що у Києві на День Незалежності змінять маршрути автобусів та тролейбусів, а також перекриють центральні дороги.