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У Києві ряд станцій відмовилися від картки метро

Новини » Суспільство    23.08.2019 - 23:27
У Києві ряд станцій відмовилися від картки метро
Фото: картка метро Києва (unian.net)

Метро впроваджує електронний квиток і карти Kyiv Smart Card

Десять станцій метро Києва відмовилися від продажу і поповнення картки метро через впровадження електронного квитка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу київського метрополітену у Facebook.

Зазначається, що картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах таких станцій:

  • "Хрещатик" (центральний вихід)
  • "Театральна"
  • "Майдан Незалежності"
  • "Академмістечко" (вихід до магазину NOVUS)
  • "Лісова"
  • "Арсенальна"
  • "Теремки" (вихід до ТЦ "Магелан")
  • "Сирець"
  • "Почайна" (вихід до вул. С.Бандери)
  • "Площа Льва Толстого".

Водночас, у цих касах можна придбати та поповнити Kyiv Smart Card. Раніше записані поїздки на картці метро можна використати як звичайно.

Нагадаємо, раніше у київському метрополітені уточнили інформацію щодо роботи центральних станцій метро 23 та 24 серпня. Деякі з них будуть тимчасово закриті для входу-виходу.

Раніше повідомлялось, що у Києві на День Незалежності змінять маршрути автобусів та тролейбусів, а також перекриють центральні дороги.

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