У людей здають нерви: у Києві трощать громадський транспорт
У Києві з 5 квітня обмежили рух громадського транспорту і вхід туди тепер можливий тільки за спецперепустками. Багато людей дуже незгодні з таким рішенням і не можуть комфортно добиратися до місця призначення. Тому місцеві жителі почали зганяти свою злість на громадському транспорті.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.
Так, на масиві Троєщина за адресою проспект Маяковського, 38/10 хтось розбив вікно тролейбуса. Поруч лежали три каменю від бруківки. На місці НП перебувала поліція.
"Пр. Маяковського, 38/10. Розбите скло в тролейбусі, поруч три камені від бруківки, на місці поліція і люди Швидше за все, наш народ образився що їх не хочуть возити", - написав автор посту.
У Києві розбили скло в тролейбусі (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
В коментарях українці висловили свою думку, чому так сталося.
- Якби це було скло авто якогось "слуги" чи олігарха, винні були б давно знайдені.
- Перша лобовуха пішла!
- Нерви здають у людей. Причому тут автобус або той самий водій.
- Скоро зірве різьбу, подивимося на можновладців.
- Чого ображатися, сьогодні нормально допомагали маршрутники? Якщо спеціально, то це пільговики, які не звикли платити ні, ні чекати транспорту, який везе пільговиків. Там же все через ласку
- А іншого виходу немає. Може, хоч так дійде до вищестоящих, що народ, м'яко кажучи, незадоволений.
Як ми писали раніше, з'явилося фото метро в годину пік на другий день жорсткого локдауну в Києві.