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Вбили за стрічки: зворушливе відео, як у Мінську попрощалися із загиблим протестувальником

Мінськ, П'ятниця 13 листопада 2020 19:47
Вбили за стрічки: зворушливе відео, як у Мінську попрощалися із загиблим протестувальником
В Мінську попрощалися із загиблим протестувальником (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Сотні протестувальників вшанували пам'ять 31-річного Романа Бондаренка

У Білорусі попрощалися із загиблим протестувальникам Романом Бондаренком, якого в Мінську силовики побили до смерті - молодого чоловіка доставили в лікарню з численними травмами у стані коми, однак медикам його врятувати не вдалося.

У столиці Білорусі учасники мітингів і просто небайдужі громадяни зібралися близько "Площі змін" у дворі біля Сморговського тракту і вулиці Червякова, щоб вшанувати пам'ять вбитого протестувальника. Про це передає "Вечірній Бобруйськ".

Сотні білорусів запалили свічки та використовували мобільники як ліхтарики, вивішували білі та червоні стрічки. Люди вигукували "Не забудемо, не будемо прощати!", "Трибунал!", "Герої не вмирають!", "Це наше місто!"

Очевидці розповідали, що раніше під час суперечки з місцевими жителями силовики притиснули 31-річного Бондаренко до металевої гірці, скрутили його і відвезли в сусідній Центральний РВВС. Через дві години Романа без свідомості відвезла "швидка допомога" з безліччю серйозних травм.

"Людину вбили за стрічки! За стрічки! Ми це пробачимо? Ми це забудемо?" - емоційно говорить один із присутніх.

"Ні!" - кричать люди у відповідь.

Відео: Протестувальники в Мінську попрощалися із загиблим Романом Бондаренком

Зазначається, що ввечері 12 листопада в соцмережах час від часу з'являлися жахалки, нібито поруч із "Площею змін", де мінчани прощалися з Бондаренком, стоять фургони з силовиками в масках і їдуть нові. Але люди не розходилися.

"Якби Рома пручався, у нього все вийшло б, він спецназівець. Але Рома не хотів битися і дав себе скрутити. Навіть коли ми дізналися, що його відвезли з відділення міліції до лікарні, і не було думки, що станеться щось жахливе - ну, били, може, зламали руку... А тепер його немає ..." - крізь сльози каже дівчина Ольга.

Люди розповіли, як вдень у двір прийшли слідчі. І разом з жителями з'ясувалося, що крові на цьому місці немає, тому головних подій тут не було. Кажуть, що слідчий висловив надію, що справу буде відкрито.

"Ніхто не повинен був помирати, ані Рому, ані Тарайковський, ані той хлопець з Бреста... Ніхто. А тепер... залишається лише виходити. І я здивована і пишаюся, що виходять навіть пенсіонери, які, типу, завжди були "електоратом". Виходять студенти, їх затримують, - тоді виходять батьки, їх затримують, - виходять бабусі! Я захоплююся кожним", - каже Ольга.

Вбили за стрічки: зворушливе відео, як у Мінську попрощалися із загиблим протестувальникомВбили за стрічки: зворушливе відео, як у Мінську попрощалися із загиблим протестувальникомВбили за стрічки: зворушливе відео, як у Мінську попрощалися із загиблим протестувальникомВбили за стрічки: зворушливе відео, як у Мінську попрощалися із загиблим протестувальникомВбили за стрічки: зворушливе відео, як у Мінську попрощалися із загиблим протестувальником

В Мінську протестувальники попрощалися з Романом Бондаренком, якого вбили силовики (фото: bobruisk.ru)

Раніше повідомлялося, що Україна засуджує вбивство протестувальника в Білорусі.

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