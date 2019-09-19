У Києві "втомився" ще один міст: нещодавно відзвітували про ремонт (фото)

У Києві почав руйнуватися ще один міст. Цього разу неприємності спіткали шляхопровід біля станції метро "Нивки", що трохи більше двох років тому відкрили після капремонту.

Відповідні фото опублікував ресурс Київ Оперативний в Facebook.

На знімках видно, що бетонні прольоти під мостом помітно "посипалися". Зараз на мосту працюють ремонтники, що намагаються уникнути подальших руйнувань.

"Що вже? Відновлений міст поблизу станції метро Нивки вже починає потроху здавати позиції... Виникає законне питання - що пішло не так?" - сказано в повідомленні пабліка.

Міст у Києві почав руйнуватися після ремонту (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Варто відзначити що міст був закритий для руху в травні 2017 року. А після ремонтних робіт його урочисто відкрили на День Незалежності - 24 серпня того ж року.

Користувачі мережі іронізують в коментарях над черговим "втомленим" київським мостом, звинувачуючи у всьому злодійство і фури.

Вкрали трохи більше, ніж можна було.

Піску побільше, цементу поменше, - реалії сучасної України.

Вантажівки пішли не так. З перевантаженням пішли. І регулярно ходять. І не тільки по цьому мосту, а й по всьому місту.

Міст у Києві почав руйнуватися після ремонту (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що Андрій Богдан зустрівся із фотомоделлю,яка "бореться" за мости, і обговорив візит Зеленського в Дніпро.