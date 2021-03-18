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У Києві посилили карантин: як працюватимуть школи та дитячі садки

Автор: Людмила Жукова

У Києві посилили карантин з 00:00 20 березня. Про це на екстреному брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як будуть працювати дитячі сади і школи в період з 20 березня по 9 квітня читайте нижче в нашому матеріалі.

"Ситуація дуже важка і може стати катастрофою. Комісія НЗРК прийняла рішення, що з 20 березня Київ переходить до жорсткого карантину", - сказав Кличко.

Як будуть працювати школи

Школи після канікул повернуться до навчання, але дистанційного.

"Поки працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання, але дистанційно", - заявив Кличко.

Як будуть працювати дитячі садки

Дитячі садки в Києві на час жорстоко карантину працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, в Києві через складну епідеміологічну ситуацію з коронавірусом учнів 5-11 класів відправили на дострокові канікули з 18 березня. При цьому дитячі садки і початкова школа працювали у звичайному режимі.

Зазначимо, що громадський транспорт буде працювати в звичайному режимі під час карантину, але з масочним режимом.

Раніше глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що Київ близький до "червоної" зони карантину.

Відзначимо, що в першій декаді березня Київ потрапив в "оранжеву зону".

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