У Києві посилили карантин: як працюватимуть школи та дитячі садки

У Києві посилили карантин з 00:00 20 березня. Про це на екстреному брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Як будуть працювати дитячі сади і школи в період з 20 березня по 9 квітня читайте нижче в нашому матеріалі.
"Ситуація дуже важка і може стати катастрофою. Комісія НЗРК прийняла рішення, що з 20 березня Київ переходить до жорсткого карантину", - сказав Кличко.
Школи після канікул повернуться до навчання, але дистанційного.
"Поки працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання, але дистанційно", - заявив Кличко.
Дитячі садки в Києві на час жорстоко карантину працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, в Києві через складну епідеміологічну ситуацію з коронавірусом учнів 5-11 класів відправили на дострокові канікули з 18 березня. При цьому дитячі садки і початкова школа працювали у звичайному режимі.
Зазначимо, що громадський транспорт буде працювати в звичайному режимі під час карантину, але з масочним режимом.
Раніше глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що Київ близький до "червоної" зони карантину.
Відзначимо, що в першій декаді березня Київ потрапив в "оранжеву зону".