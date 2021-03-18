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В Киеве усилили карантин: как будут работать школы и детские сады

Автор: Людмила Жукова

В Киеве усилили карантин с 00:00 20 марта. Об этом на экстренном брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как будут работать детские сады и школы в период с 20 марта по 9 апреля читайте ниже в нашем материале.

"Ситуация очень тяжелая и может стать катастрофой. Комиссия НЗРК приняла решение, что с 20 марта Киев переходит к жесткому карантину", - сказал Кличко.

Как будут работать школы

Школы после каникул вернуться к обучению, но дистанционному.

"Пока будут работать детские сады. Школу после каникул вернутся к учебе, но дистанционно", - заявил Кличко.

Как будут работать детские сады

Детские сады в Киеве на время жестоко карантина работают в штатном режиме.

Напомним, в Киеве из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом учеников 5-11 классов отправили на досрочные каникулы с 18 марта. При этом детские сады и начальная школа работали в обычном режиме.

Отметим, что общественный транспорт будут работать в обычном режиме во время карантина, но с масочным режимом.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Киев близок к "красной" зоне карантина.

Отметим, что в первой декаде марта Киев попал в "оранжевую зону".

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