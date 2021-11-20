У Чернігівській області штормовий вітер повалив дерева: заблоковано кілька трас
У Чернігівській області сьогодні штормовий вітер повалив дерева. В результаті рух по деяких трасах було перекрито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.
Правоохоронці зазначили, що в результаті сильних поривів вітру в області деревами, що впали, були заблоковані автодороги. Зокрема, рух призупинявся на кількох ділянках траси М-01 у Чернігівському районі.
Ліквідацією заторів на дорогах займалися комунальні служби, рятувальники і поліцейськими.
У поліції закликали водіїв бути уважними та обережними при погіршенні погодних умов.
Фото: у Чернігівській області ураганний вітер повалив дерева на траси (cn.npu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ураганний вітер залишив без світла населені пункти в Черкаській області.
Відзначити, в Україні оголосили штормове попередження на 21 листопада. У більшості областей очікується сильний вітер.