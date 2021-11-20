У Чернігівській області штормовий вітер повалив дерева: заблоковано кілька трас

У Чернігівській області сьогодні штормовий вітер повалив дерева. В результаті рух по деяких трасах було перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області .

Правоохоронці зазначили, що в результаті сильних поривів вітру в області деревами, що впали, були заблоковані автодороги. Зокрема, рух призупинявся на кількох ділянках траси М-01 у Чернігівському районі.

Ліквідацією заторів на дорогах займалися комунальні служби, рятувальники і поліцейськими.

У поліції закликали водіїв бути уважними та обережними при погіршенні погодних умов.

Фото: у Чернігівській області ураганний вітер повалив дерева на траси (cn.npu.gov.ua)