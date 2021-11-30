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У Києві ураган зірвав утеплювач з багатоповерхівки (фото)

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 14:51
У Києві ураган зірвав утеплювач з багатоповерхівки (фото) У Києві ураган зніс утеплювач з будинку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Дарницькому районі ураганний вітер зніс утеплювач з багатоповерхового будинку.

Так, інцидент стався у ніч на 30 листопада, повідомив у Facebook журналіст Євген Руденко.

Зокрема, без утеплення залишився будинок на вулиці Григоренка, 39В.

"Коли зриваєшся о другій годині ночі від гуркоту, біжиш до вікна з думкою "Почалося!". Але це просто сусідній будинок вирішив розвалитися", – написав він у коментарі до фото.

На фото видно, що вітер обривав з будинку утеплювач цілими пластами.

Ніхто внаслідок події не постраждав.

У Києві ураган зірвав утеплювач з багатоповерхівки (фото)У Києві ураган зірвав утеплювач з багатоповерхівки (фото)У Києві ураган зніс утеплювач з багатоповерхівки (facebook.com/people/Евгений-Руденко)

У коментарях користувачі пишуть, що в усьому винній майстри, які погано виконали свою роботу.

  • Сьогодні весь будинок не спав;
  • Ну на клею та шпильках зекономили, от і штукатурка не витримала;
  • Цікаво хто робив таке утеплення;
  • Майстрів треба знайти та заставити все переробити за свої гроші.

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