У Києві ураган зірвав утеплювач з багатоповерхівки (фото)

У Києві в Дарницькому районі ураганний вітер зніс утеплювач з багатоповерхового будинку.

Так, інцидент стався у ніч на 30 листопада, повідомив у Facebook журналіст Євген Руденко.

Зокрема, без утеплення залишився будинок на вулиці Григоренка, 39В.

"Коли зриваєшся о другій годині ночі від гуркоту, біжиш до вікна з думкою "Почалося!". Але це просто сусідній будинок вирішив розвалитися", – написав він у коментарі до фото.

На фото видно, що вітер обривав з будинку утеплювач цілими пластами.

Ніхто внаслідок події не постраждав.

У Києві ураган зніс утеплювач з багатоповерхівки (facebook.com/people/Евгений-Руденко)

У коментарях користувачі пишуть, що в усьому винній майстри, які погано виконали свою роботу.