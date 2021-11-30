В Киеве ураган сорвал утеплитель с многоэтажки (фото)

В Киеве в Дарницком районе ураганный ветер снес утеплитель с многоэтажного дома.

Так, инцидент произошел в ночь на 30 ноября, сообщил в Facebook журналист Евгений Руденко.

В частности, без утепления остался дом на улице Григоренко, 39в.

"Когда срываешься в два часа ночи от грохота, бежишь к окну с мыслью "Началось!". Но это просто соседний дом решил развалиться", – написал он в комментарии к фото.

На фото видно, что ветер обрывал с дома утеплитель целыми пластами.

Никто в результате происшествия не пострадал.

В Киеве ураган снес утеплитель с многоэтажки (facebook.com/people/Евгений-Руденко)

В комментариях пользователи пишут, что во всем виноваты мастера, которые плохо выполнили свою работу.