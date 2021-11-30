ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве ураган сорвал утеплитель с многоэтажки (фото)

Новина українською →
Киев, Вторник 30 ноября 2021 14:51
В Киеве ураган сорвал утеплитель с многоэтажки (фото) В Киеве ураган снес утеплитель с дома (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Дарницком районе ураганный ветер снес утеплитель с многоэтажного дома.

Так, инцидент произошел в ночь на 30 ноября, сообщил в Facebook журналист Евгений Руденко.

В частности, без утепления остался дом на улице Григоренко, 39в.

"Когда срываешься в два часа ночи от грохота, бежишь к окну с мыслью "Началось!". Но это просто соседний дом решил развалиться", – написал он в комментарии к фото.

На фото видно, что ветер обрывал с дома утеплитель целыми пластами.

Никто в результате происшествия не пострадал.

В Киеве ураган сорвал утеплитель с многоэтажки (фото)В Киеве ураган сорвал утеплитель с многоэтажки (фото)В Киеве ураган снес утеплитель с многоэтажки (facebook.com/people/Евгений-Руденко)

В комментариях пользователи пишут, что во всем виноваты мастера, которые плохо выполнили свою работу.

  • Сегодня весь дом не спал;
  • Ну на клею и шпильках сэкономили, вот и штукатурка не выдержала;
  • Интересно, кто делал такое утепление;
  • Мастеров нужно найти и заставить все переработать за свои деньги.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области штормовой ветер повалил деревья.

Также мы писали, что Львов накрыло мощным ураганом. Стихия сорвала крыши, снесла деревья и обрушила фасады зданий.

Читайте РБК-Украина в Google News
ураган
LITE
Двойное счастье: Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс и другие звезды, которые воспитывают близнецов
Двойное счастье: Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс и другие звезды, которые воспитывают близнецов