Після жорсткого карантину: в Києві може подорожчати проїзд в маршрутках

Проїзд у столичних маршрутках може подорожчати (фото: РБК-Україна)

У київських маршрутках може подорожчати проїзд після жорсткого карантину, який оголошено з 8 по 24 січня Кабміном. Про це повідомив директор однієї з компаній-перевізників Володимир Назаренко "Українським новинам". За його словами, рішення про подорожчання було прийнято давно, просто людям не хотіли піднімати проїзд перед новорічними святами.

Назаренко зазначив, що вартість проїзду може подорожчати до 12 гривень замість 8, тобто подорожчає на 4 гривні.

"8 числа сказали, що буде локдаун, до 8 числа ніхто не буде піднімати жодних цін через те, що перевізники розуміють, що у людей зараз грошей немає. Якщо зараз підняти ціни, то всі скажуть, що це не перевізники, а якісь живодери. А хто вийде і виживе після локдауна, це вже будемо бачити, хто зможе виїхати, хто не зможе, і далі буде вирішуватися, яка буде ціна. Вартість може зрости мінімум до 12 гривень. У першому кварталі наступного року можна очікувати на якісь зміни в плані вартості проїзду в громадському транспорті ", - сказав він.

За словами Назаренка, за час карантину в Україні пасажиропотік в маршрутках впав на 40%.

За словами директора компанії-перевізника, для приватних підприємців питання про введення в дію електронного квитка є болючою темою через те, що витрати на валідатори та іншу електроніку лягають на приватні компанії, а в зв'язку з пандемією ці кошти важко знайти.

Як ми раніше писали, в столиці неадеквати влаштували бійку і гонитву за маршруткою по Києву.