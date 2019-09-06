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У Києві в тролейбусі чоловік відкрив вогонь по пасажирах: подробиці інциденту

STYLERПодії    06.09.2019 - 12:13
У Києві в тролейбусі чоловік відкрив вогонь по пасажирах: подробиці інциденту
Фото: колаж РБК-Україна

Стрілець зник і зараз його розшукує поліція

У Києві пасажир троллейбуса відкрив вогонь з пістолета прямо в салоні транспорту. Інцидент стався 6 вересня вранці в Голосіївському районі. В результаті події постраждали дві людини. Про це передає "Цензор.НЕТ" із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Близько дев'ятої ранку в тролейбусі, що слідував за маршрутом №40к, між пасажирами виник конфлікт, який закінчився стріляниною.

Невідомий чоловік дістав зброю і здійснив два постріли у бік двох людей.

Постраждалі отримали поранення грудної клітини. Після цього стрілець просто вибіг на зупинці та зник у невідомому напрямку.

На місце інциденту приїхали поліцейські та "швидка допомога".

У Києві в тролейбусі чоловік відкрив вогонь по пасажирах: подробиці інциденту

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Постраждалими зайнялися медики. Правоохоронці розшукують зловмисника.

Всі деталі та обстоятельсто події з'ясовуються.

Зазначимо, що майже рівно рік тому в Києві стався схожий випадок - в районі Караваєвих дач чоловік відкрив вогонь в тролейбусі після того, як на нього звернули увагу поліцейські - справа в тому, що зловмисника розшукували за шахрайство. В результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраждав, але двоє поліцейських отримали незначні травми.

Також ми писали про те, що в березні в центрі Полтави правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину біля зупинки Героїв Небесної Сотні.

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