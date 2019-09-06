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В Киеве в троллейбусе мужчина открыл огонь по пассажирам: подробности инцидента

STYLERПроисшествия    06.09.2019 - 12:13
В Киеве в троллейбусе мужчина открыл огонь по пассажирам: подробности инцидента
Фото: коллаж РБК-Украина

Стрелок скрылся и сейчас его разыскивает полиция

В Киеве пассажир троллейбуса открыл огонь из пистолета прямо в салоне транспорта. Инцидент произошел 6 сентября утром в Голосеевском районе. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом передает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Около девяти утра в троллейбусе, следующему по маршруту №40к, между пассажирами возник конфликт, который закончился стрельбой.

Неизвестный мужчина достал оружие и совершил два выстрела в сторону двух человек.

Пострадавшие получили ранения грудной клетки. После этого стрелок просто выскочил на остановке и скрылся в неизвестном направлении.

На место инцидента прибыли полицейские и "скорая помощь".

В Киеве в троллейбусе мужчина открыл огонь по пассажирам: подробности инцидента

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Пострадавшими занялись медики. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Все детали и обстоятельсто происшествия выясняются.

Отметим, что почти ровно год назад в Киеве произошел похожий случай - в районе Караваевых дач мужчина открыл огонь в троллейбусе после того, как на него обратили внимание полицейские - дело в том, что злоумышленника разыскивали за мошенничество. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, но двое полицейских получили незначительные травмы.

Также мы писали о том, что в марте в центре Полтавы правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу возле остановки Героев Небесной Сотни.

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Новости Украины КиевтроллейбусинцидентСтрельба
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