У Києві транспорт буде працювати під час локдауну, але з обмеженнями

Кличко розповів, як буде працювати київський транспорт під час локдауну (фото: РБК-Україна)

Кабінет міністрів затвердив остаточні дати жорсткого карантину в Україні з 8 по 24 січня. Уряд ввів ряд обмежень у країні. Але транспорт у Києві продовжить свою роботу, хоча і з рядом обмежень. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

"Громадський транспорт столиці працюватиме. Обмеження в наземному транспорті, в тому числі в маршрутних таксі, будуть стосуватися тільки кількості пасажирів - їх можна перевозити в кількості місць для сидіння", - сказав Кличко.

За рішенням уряду метро в столиці буде працювати у штатному режимі.

Віталій Кличко зазначив, що щодня на маршрути міста виходить понад 500 автобусів, 328 тролейбусів і 266 трамваїв. Весь комунальний транспорт проходить процедуру дезінфекції. Голова Києва попросив жителів столиці все-таки користуватися транспортом тільки у разі гострої потреби, адже в ньому є ризик заразитися коронавірусом.

"За висновком фахівців, майже 30% зараження вірусом відбувається саме в громадському транспорті", - нагадав він.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів оприлюднив постанову про продовження карантину в Україні до 28 лютого 2021 року. Постанова також передбачає посилення обмежень у період з 8 січня до 00:00 25 січня.

До речі, у київських маршрутках може подорожчати проїзд після жорсткого карантину, який оголошено з 8 по 24 січня Кабміном. Про це повідомив директор однієї з компаній-перевізників.