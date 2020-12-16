В Киеве транспорт будет работать во время локдауна, но с ограничениями

Кличко рассказал, как будет работать киевский транспорт во время локдауна (фото: РБК-Украина)

Кабинет министров утвердил окончательные даты жесткого карантина в Украине с 8 по 24 января. Правительство ввело ряд ограничений в стране. Но транспорт в Киеве продолжит свою работу, хотя и с рядом ограничений. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе в маршрутных такси, будут касаться только количества пассажиров - их можно перевозить в количестве мест для сидения", - сказал Кличко.

По решению правительства метро в столице будет работать в штатном режиме.

Виталий Кличко отметил, что ежедневно на маршруты города выходит более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев. Весь коммунальный транспорт проходит процедуру дезинфекции. Глава Киева попросил жителей столицы все-таки пользоваться транспортом только в случае острой необходимости, ведь в нем есть риск заразиться коронавирусом.

"По заключению специалистов, почти 30% заражение вирусом происходит именно в общественном транспорте", - напомнил он.

Напомним, что Кабинет министров обнародовал постановление о продлении карантина в Украине до 28 февраля 2021 года. Постановление также предусматривает ужесточение ограничений в период с 8 января до 00:00 25 января.

Кстати, в киевских маршрутках может подорожать проезд после жесткого карантина, который объявлен с 8 по 24 января Кабмином. Об этом сообщил директор одной из компании-перевозчиков.