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Замість "елітного віскі" був чай: адміністратор магазину розповіла, як підлітки знімали ролик для TikTok (відео)

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 19:19
Замість "елітного віскі" був чай: адміністратор магазину розповіла, як підлітки знімали ролик для TikTok (відео) Колаж РБК-Україна: блогер розбив елітне віскі
Автор: Тетяна Самарук

Нещодавно у мережі опублікували ролик, на якому видно, як блогер з ТікТок в одному з магазинів Києва розбив пляшку елітного віскі.

Про це пише ТСН.

Що насправді відбулося

Адміністратор магазину Каріна розповіла, що насправді хлопці нічого з магазину не розбивали.

Також вона зазначила, що підлітки до супермаркету прийшли вже зі своєю пляшкою, у якій був чай. Зокрема вони попросили зняти відео для соцмережі TikTok. Їм дозволили.

"Це були діти, сказали, що розвивають TikTok-канал. Ми нічого поганого в цьому не побачили. Ніяких претензій до хлопців не маємо", - додала Каріна.

Через деякий час у мережі опублікували відео, на якому блогер зі сльозами на очах просить "вибачення". Він каже, що у нього немає грошей аби оплатити розбити пляшку.

"Я прошу вибачення за те, що ми розбили пляшку. Я це все знімав на відео – мені дуже, дуже соромно. У мене, на жаль, немає грошей, щоб оплатити цю пляшку. Вибачте мені, будь ласка – я більше не буду", – заявив хлопець.

Раніше ми повідомляли, що київський блогер спалив свій український паспорт і попрощався з Україною. А через деякий час хлопець заявив, що передумав і почав вибачатися.

Також скандальна київська блогерка разом з другом розгромила чергову знімну квартиру. На місце приїхала охорона і поліція.

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