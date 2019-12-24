У Києві п'яна 67-річна водійка влетіла в маршрутку: багато постраждалих (відео)

У Києві сталася потрійна ДТП (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

У Києві сталася потрійна аварія з вини п'яної 67-річної жінки-водія

У Києві п'яна жінка влаштувала потрійну ДТП з постраждалими. 67-річна водійка кросовера Mitsubishi ASX зіткнулася з легковиком Toyota, вирішила втекти від правоохоронців і врізався в Renault, а потім протаранила маргрутку "Богдан", в результаті чого 6 пасажирів автобуса були госпіталізовані.

Аварія сталася на вулиці Євгена Свертсюка, 52а у Дніпровському районі, передає "Інформатор".

Лихачку продули на "Драгері", і прилад показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові в 11 разів - 2,20 проміле.

Дорожній інцидент стався близько восьмої вечора 23 грудня.

Як розповіла жінка-водій Renault, японський кросовер їхав на зустріч і зачепив її авто. На вимогу дочекатися поліцію винуватиця ДТП не відреагувала і поїхала далі.

У Києві сталася потрійна ДТП з постраждалими (Фото: kiev.informator.ua)

Незабаром нетвереза пані зіткнулася з Renault, який рухався назустріч, а ще через кілька десятків метрів влетіла в маршрутку. Після лобового удару її Mitsubishi ASX вже не зміг рухатися, і жінці цьоо разу втекти не вдалося.

Постраждалих доставили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

Сама винуватиця потрійний аварії не постраждала.

На місці ДТП працювали медики і поліцейські, а також слідчо-оперативна група.

Відео: У Києві жінка-водій протаранила маршрутку