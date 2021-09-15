У Києві будують новий ЖК прямо біля з/д дороги і кладовища: розгорається скандал

"У київських девелоперів остаточно поїхала кукуха. Це типу новий ЖК, який планують будувати на місці Деміївського ринку, в промзоні поруч з товарною ж/д-лінією, в найзабрудненішому за якістю повітря місці Києва. Власна річка - це, як я розумію, зас*ана Либідь. Чого ж не пишуть, що ще буде власне кладовище - Байкове ж через дорогу", - написала Олена.

Відзначимо, що в цьому мікрорайоні вже щосили рясніють оголошення про новий ЖК на будівлях. До речі, всім торговцям на Деміївському ринку сказали звільнити територію до жовтня місяця.

Що ж це за новий ЖК

Ми вирішили дізнатися, що ж за новий ЖК планується на місці Деміївського ринку, біля якого дійсно проходить річка Либідь, а також Байкове кладовище.

По-перше, будує даний комплекс компанія Perfect Group. На їх сайті вказані готові до продажу об'єкти, а також ті, що будуються. З приводу ЖК на Деміївській зазначено, що квартири в ньому скоро будуть у продажу.

"Життя поруч з власною річкою", - такий красномовний анонс розмістила компанія про новий комплекс.

Більше про нього на сайті не сказано ні слова.

Ось так рекламують новий ЖК на сайті Perfect Group

Для довідки

Perfect Group - один з відомих брендів на українському ринку нерухомості. Група з 30 компаній, серед яких архітектурні та проектні бюро, девелоперські та фінансові компанії, забудовники, промислові компанії, генпідрядники і субпідрядники, обслуговуючі організації, створена в 1991 році.