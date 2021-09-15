В Киеве строят новый ЖК прямо возле ж/д дороги и кладбища: разгорается скандал

"У киевских девелоперов окончательно поехала кукуха. Это типа новый ЖК, который планируют строить на месте Демеевского рынка, в промзоне рядом с товарной жд-линией, в самом загрязненном по качеству воздуха месте Киева. Собственная река - это, как я понимаю, зас*аная Лыбидь. Чего же не пишут, что еще будет собственное кладбище - Байковое же через дорогу", - написала Алена.

Отметим, что в этом микрорайоне уже вовсю пестрят объявления о новом ЖК на зданиях. Кстати, всем торговцам на Демеевском рынке сказали освободить территорию до октября месяца.

Что же это за новый ЖК

Мы решили узнать, что же за новый ЖК планируется на месте Демеевского рынка, возле которого действительно проходит река Лыбидь, а также Байковое кладбище.

Во-первых, строит данный комплекс компания Perfect Group. На их сайте указаны готовые к продаже объекты, а также строящиеся. По поводу ЖК на Демеевской указано, что квартиры в нем скоро будут в продаже.

"Жизнь рядом с собственной рекой", - такой красноречивый анонс разместила компания про новый комплекс.

Больше о нем на сайте не сказано ни слова.

Вот так рекламируют новый ЖК на сайте Perfect Group

Для справки

Perfect Group - один из известных брендов на украинском рынке недвижимости. Группа из 30 компаний, среди которых архитектурные и проектные бюро, девелоперские и финансовые компании, застройщики, промышленные компании, генподрядчики и субподрядчики, обслуживающие организации, создана в 1991 году.