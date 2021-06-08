У Києві жінка подолала восьмисмугову трасу: місцями повзла на колінах
У Києві жінка подолала жваву восьмисмугову трасу в недозволеному місці. Коли вона перейшла одну частину дороги, на її шляху з'явилася перешкода у вигляді відбійника, але "героїня" не зневірилася.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Інцидент зняли на відео в Голосіївському районі навпроти ТЦ Магелан. На кадрах видно, як жінка з пакетами проповзає під відбійником.
"Година пік, 8 смуг жвавого автомобільного руху, а їй все пофіг. Пре, немов танк. Київ, Одеська площа", - підписано відео.
Відео: Жінка перейшла жваву трасу в Києві (Київ Оперативний)
Користувачі мережі в коментарях обурені подібною ситуацією.
- Пішохід завжди правий! Але не завжди живий.
- Поки не почнуть штрафувати і пішоходів, толку від таких відео на жаль мало.
- Немає розуму, вважай каліка.
- Бігала б по переходах, була б стрункішою...
Зазначимо, що згідно з даними Патрульної поліції Києва, за перший тиждень літа (з 31 травня по 6 червня) в столиці стався наїзд на 14 пішоходів, з них дев'ять - переходили дорогу в недозволеному місці.
Всього за тиждень сталося 719 ДТП, в 39 з них постраждали люди, але обійшлося без жертв.
Серед постраждалих вісім мотоциклістів, шість велосипедистів і два водії самокатів.
Раніше ми писали, чому ніхто не любить "електросамокатчиків" і за якими правилами їздять в Європі.