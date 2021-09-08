У Києві збираються посилити карантин і озвучили дату - ЗМІ

Карантин у Києві можуть посилити вже з 13 вересня. Це інформація поки не офіційна, але вже почала поширюватися між столичними батьками, які водять дітей до шкіл.

Звідки інформація

Так, у виданні повідомляють, що в деяких київських школах вчителі повідомляють батькам, що столиця з 13 вересня увійде в "жовту" зону, відповідно карантин тут буде посилений.

"На зборах, які відбулися онлайн, вчителька повідомила нам, що з понеділка в Києві буде жовтий рівень карантину. Як сказала нам вчителька, їй повідомили інформацію на педагогічній раді", - розповіли батьки однієї зі школярок у Києві.

Відзначимо, що поки в офіційних джерелах такої інформації не давали.

Що заборонено в "жовтій" зоні