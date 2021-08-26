ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

За наступної хвилі пандемії Київ не планує закривати садочки та школи на карантин

Новость на русском →
Четвер 26 серпня 2021 14:07
За наступної хвилі пандемії Київ не планує закривати садочки та школи на карантин Фото: в Києві не закриватимуть школи та садочки (Getty Images)
Автор: Инна Собора

У випадку наступної хвилі пандемії Київ не планує закривати садочки та початкову школу на карантин. Сьогодні кожен другий освітянин столиці вже вакцинований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За словами міського голови Віталія Кличка, враховуючи попередній досвід, навчальні заклади закриватися не будуть.

"Зазначу, що з квітня в столиці триває масштабна програма з вакцинації всіх киян та працівників освіти зокрема. Освітяни є пріоритетною групою захисту. Саме тому в Києві працюють 17 пунктів вакцинації, де щеплюють працівників шкіл, садочків та інших закладів освіти міста. На сьогодні кожен другий освітянин столиці вже вакцинований", - сказав мер Києва.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Коронавірус
Медальний залік України
Медальний залік України
Підсумки дня
Підсумки дня
Розклад змагань
Розклад змагань
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог