За наступної хвилі пандемії Київ не планує закривати садочки та школи на карантин

У випадку наступної хвилі пандемії Київ не планує закривати садочки та початкову школу на карантин. Сьогодні кожен другий освітянин столиці вже вакцинований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

За словами міського голови Віталія Кличка, враховуючи попередній досвід, навчальні заклади закриватися не будуть.

"Зазначу, що з квітня в столиці триває масштабна програма з вакцинації всіх киян та працівників освіти зокрема. Освітяни є пріоритетною групою захисту. Саме тому в Києві працюють 17 пунктів вакцинації, де щеплюють працівників шкіл, садочків та інших закладів освіти міста. На сьогодні кожен другий освітянин столиці вже вакцинований", - сказав мер Києва.