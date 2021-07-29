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У Києві зняли на відео шахрая, який ходить по квартирах і "розводить" пенсіонерів

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Київ, Четвер 29 липня 2021 16:36
У Києві зняли на відео шахрая, який ходить по квартирах і "розводить" пенсіонерів Колаж РБК-Україна: в Києві чоловік "розводить" пенсіонерів
Автор: Роман Мирончук

Житель Києва зняв на відео чоловіка, який, за його словами, ходить по житловим будинкам і "розводить" пенсіонерів. Він намагається потрапити у квартири під приводом перевірити якість води з-під крана.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Після того, як він дивиться на сантехніку чоловік починає говорити, що у нього необхідно купити спеціальне обладнання.

"Після розмови зник в невідомому напрямку. Побачите його у своєму будинку - женіть в шию. Пройдисвіт ще той", - заявив автор ролика.

Розмова з чоловіком сталась на Виноградарі, на вулиці Світлицького.

У коментарях користувач мережі зазначив, що бачив цього чоловіка на вулиці Драгоманова (Позняки). На підтвердження своїх слів. Він також опублікував фото, на якому видно, як чоловік, помітивши пенсіонерку, відразу ж йде до неї, щоб почати діалог.

У Києві зняли на відео шахрая, який ходить по квартирах і &quot;розводить&quot; пенсіонерів

Шахрай в Києві обманює пенсіонерів (фото: facebook.com/Сергей Вікторович Заєць)

Нагадаємо, шахраї в Україні розміщували на сайтах неіснуючі товари і продавали їх громадянам. Вони "торгували" електронною, комп'ютерною та мобільною технікою.

Ми також писали про те, українців попередили про нових нахабних шахраїв, які працюють через "Нову пошту". Вони пропонують на сайтах безплатних оголошень купити смартфони за заниженою ціною, але замість телефону там знаходиться цегла.

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