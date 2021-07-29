У Києві зняли на відео шахрая, який ходить по квартирах і "розводить" пенсіонерів

Житель Києва зняв на відео чоловіка, який, за його словами, ходить по житловим будинкам і "розводить" пенсіонерів. Він намагається потрапити у квартири під приводом перевірити якість води з-під крана.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook .

Після того, як він дивиться на сантехніку чоловік починає говорити, що у нього необхідно купити спеціальне обладнання.

"Після розмови зник в невідомому напрямку. Побачите його у своєму будинку - женіть в шию. Пройдисвіт ще той", - заявив автор ролика.

Розмова з чоловіком сталась на Виноградарі, на вулиці Світлицького.

У коментарях користувач мережі зазначив, що бачив цього чоловіка на вулиці Драгоманова (Позняки). На підтвердження своїх слів. Він також опублікував фото, на якому видно, як чоловік, помітивши пенсіонерку, відразу ж йде до неї, щоб почати діалог.

Шахрай в Києві обманює пенсіонерів (фото: facebook.com/Сергей Вікторович Заєць)