На Київ обрушилася сильна злива з градом

На вулиці столиці обрушилася сильна злива з градом
На Київ в понеділок, 15 червня, обрушилася сильна злива. Жителі столиці повідомляють, що в деяких районах міста спостерігається також величезний град. Вулиці міста в лічені хвилини виявилися затопленими.
На Київ обрушилася злива з градом
Як зазначила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, у місті розігралася гроза з невеликої точки на прогностичних картах.
"Ось з такої атмосферної "блохи" може вилитися такий дощовий "слон", - написала Діденко та опублікувала відео негоди в столиці.
Варто відзначити, що раніше синоптики попередили про те, що 15 червня в Україні очікуються сильні грози в західних і центральних областях. Місцями можливий град та шквали до 15-20 м/с. Був оголошений перший рівень небезпеки – "жовтий".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні оголосили штормове попередження і попередили про штормовий вітер та град.
А також розповідали про те, що Прикарпатті пішло під воду через сильні зливи.
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Автор: Анна Шиканова