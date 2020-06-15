На Київ обрушилася сильна злива з градом

На Київ обрушилася злива з градом (Колаж РБК-Україна)

На вулиці столиці обрушилася сильна злива з градом

На Київ в понеділок, 15 червня, обрушилася сильна злива. Жителі столиці повідомляють, що в деяких районах міста спостерігається також величезний град. Вулиці міста в лічені хвилини виявилися затопленими.

На Київ обрушилася злива з градом

Як зазначила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, у місті розігралася гроза з невеликої точки на прогностичних картах.

"Ось з такої атмосферної "блохи" може вилитися такий дощовий "слон", - написала Діденко та опублікувала відео негоди в столиці.

Варто відзначити, що раніше синоптики попередили про те, що 15 червня в Україні очікуються сильні грози в західних і центральних областях. Місцями можливий град та шквали до 15-20 м/с. Був оголошений перший рівень небезпеки – "жовтий".

Під час сильної грози та посилення вітру потрібно:

Вікна будинків щільно закрити

Прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

На вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев.

У разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному.

Уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь.

Не паркувати свої автомобілі біля великих дерев або рекламних щитів.

Категорично не можна перебувати під час грози на відкритих просторах.

Не можна їздити на велосипеді чи мотоциклі.

Мобільні телефони в грозу краще вимкнути.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні оголосили штормове попередження і попередили про штормовий вітер та град.

А також розповідали про те, що Прикарпатті пішло під воду через сильні зливи.

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Автор: Анна Шиканова