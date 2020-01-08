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У Києві знизять тарифи на тепло і гарячу воду

Новини » Суспільство     08.01.2020 - 13:59
У Києві знизять тарифи на тепло і гарячу воду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кияни отримають платіжки за грудень зі зниженими сумами

У Києві знизять тарифи на тепло і гарячу воду, і вже в січні споживачі отримають платіжки з перерахованими сумами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що комунальне підприємство "Київтеплоенерго" знизить нарахування за тепло і гарячу воду за грудень на 22-23%. На сьогодні проводиться коригування, згідно з яким кияни отримають знижені платіжки вже в січні.

Також повідомляється, що підставою для перерахунку є постанова Кабміну № 1082, яке передбачає зміну розміру нарахувань за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання у зв'язку із зміною ціни природного газу. Перерахунок вартості цих послуг отримають всі категорії споживачів Києва.

"Перерахунок проведено за методикою, наданою вищевказаною урядовою постановою. Вона враховує вартість газу у відповідному місяці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше тарифи на тепло переглянули такі міста, як Луцьк, Дніпро, Херсон, Житомир і ряд інших великих населених пунктів.

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