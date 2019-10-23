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У Києві дитина впала з другого поверху торгового центру: деталі НП

STYLERПодії    23.10.2019 - 12:07
У Києві дитина впала з другого поверху торгового центру: деталі НП
У Києві в ТРЦ Метрополіс дитина впала з другого поверху (колаж: РБК-Україна)

У ТРЦ Метрополіс на Оболоні сталася НП

У Києві трапилася надзвичайна подія в торгово-розважальному центрі "Метрополіс", який знаходиться на Оболоні. Восьмирічна дитина впала, зірвавшись з рівня другого поверху.

НП сталася у вівторок, 22 жовтня, близько 16:30. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Відомо, що мама з дитиною прийшла в ТРЦ "Метрополіс", який знаходиться за адресою Малиновського, 12А.

У Києві дитина впала з другого поверху торгового центру: деталі НП

В Києві в ТРЦ Метрополіс дитина впала з другого поверху (фото: kiev.informator.ua)

У якийсь момент дитина зірвалася і впала з другого поверху торгового центру. Очевидці викликали медиків.

На щастя, малюк залишився живим. Його з травмами госпіталізували в Охматдит. Правоохоронці з'ясовують деталі події.

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