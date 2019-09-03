Батьки знайшли повішеною: під Полтавою сталася трагедія з 7-річною дівчинкою

Дитину знайшли повішеною під Полтавою (колаж: РБК-Україна)

Маленька дитина стала жертвою нещасного випадку

Семирічна дівчинка трагічно загинула в селі Максимівка Карлівського району на Полтавщині. Трагедія сталася в понеділок, 2 вересня, на подвір'ї будинку, де вона проживала разом з батьками. Про це пише місцеве видання "Коло", посилаючись на власні джерела в поліції області.

Батьки виявили тіло дитини і одразу ж викликали медиків. Тим часом вони намагалися своїми силами реанімувати доньку, однак всі спроби стали марними.

Спочатку з'явилася новина, що 7-річна дитина скоїла суїцид. Однак згодом у поліції спростували цю інформацію.

Дитину знайшли повішеною під Полтавою (фото: РБК-Україна)

"Вірогідно, спіткнулася й мотузка затягнулася. Батьки швидко викликали медиків, проводилися реанімаційні заходи, але дитину врятувати не вдалося", - прокоментував Юрій Сулаєв, речник обласної поліції.

Згідно з повідомленням Романа Грішина, прес-секретара головного управління Нацполіції Полтавщини, дитина гралася на дереві з мотузками та заплуталася.

У поліції справу кваліфікують, як нещасний випадок. Наразі тіло дівчинки направили на проведення судово-медичної експертизи.

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