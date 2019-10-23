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В Киеве ребенок упал со второго этажа торгового центра: детали ЧП

STYLERПроисшествия    23.10.2019 - 12:07
В Киеве ребенок упал со второго этажа торгового центра: детали ЧП
В Киеве в ТРЦ Метрополис ребенок упал со второго этажа (коллаж: РБК-Украина)

В ТРЦ Метрополис на Оболони произошло ЧП

В Киеве случилось чрезвычайное происшествие в торгово-развлекательном центре "Метрополис", который находится на Оболони. Восьмилетний ребенок упал, сорвавшись с уровня второго этажа.

ЧП случилось во вторник, 22 октября, около 16:30. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что мама с ребенком пришла в ТРЦ "Метрополис", который находится по адресу Малиновского, 12А.

В Киеве ребенок упал со второго этажа торгового центра: детали ЧП

В Киеве в ТРЦ Метрополис ребенок упал со второго этажа (фото: kiev.informator.ua)

В какой-то момент ребенок сорвался и упал со второго этажа торгового центра. Очевидцы вызвали медиков.

К счастью, малыш остался жив. Его с травмами госпитализировали в Охматдет. Правоохранители выясняют детали произошедшего.

Ранее мы писали, что в Полтавской области трагически погибла семилетняя девочка. Ребенок запутался в веревках во дворе дома и задохнулся.

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