Без їжі та ліків: під Дніпром батьки покинули дитину в інфекційній лікарні на 10 днів

Під Дніпром дитину кинули в лікарні без їжі і ліків (фото: facebook.com/screennews.ad)

Дитину за десять днів ніхто не провідав у лікарні Кам'янського

У Кам'янському Дніпропетровської області 9-річну дитини покинули в інфекційній лікарні на 10 днів без їжі і ліків. Опікун відмовився забезпечувати дитину необхідним, і про хлопчика весь цей час піклувалися небайдужі люди. Про кричущий випадок йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався в інфекційному відділенні 7-ї міської лікарні Кам'янського. Про те, що трапилося, у соцмережі Facebook повідомила Антоніна Доценко. За її словами хлопчик виховується в дитячому будинку сімейного типу. Батьки залишили його в лікарні, пояснивши, що він на держзабезпеченні. У хлопця немає іграшок, лікарняної їжі йому не вистачає, а батьків за десять днів він не бачив навіть "у віконце".

Під Дніпром дитину кинули в лікарні без їжі і ліків (скрін: facebook.com/groups/typicaldndz)

Павлика з гострою діареєю привезли по швидкій. Дитині діагностували дизентерію. Разом з ним приїхав і його прийомний батько. Завідуюча запропонувала йому купити медикаменти, але той відмовився.

Пізніше батькам подзвонили, щоб розповісти, що дитині можна привезти поїсти. Але горе-батько послався на зайнятість.

У дитячому будинку сімейного типу мешкає семеро дітей від 9 до 16 років. Двір обгороджений двометровим парканом, а сусіди кажуть, що мешканці ні з ким не спілкуються.

А жінка, онуки якої навчаються з дітьми з цієї сім'ї, розповіли, що діти "пом'яті і вічно голодні". Та й у школі опікуни з'являються вкрай рідко.

У службі у справах дітей кажуть, що медики не мали права випрошувати ліки. Оскільки діти з таких сімей повинні повністю забезпечуватися державою.

Опікун хлопчика розповів, що в лікарню не приходив, бо боявся принести інфекцію в дім, де виховується ще шестеро дітей. Крім того, чоловік обурився, що чужі люди приносили його синові їжу та іграшки.

"Це ніхто не контролював, якої якості була їжа, якої якості іграшки", - говорить опікун.

А в соцслужбі сказали, що вини опікуна не бачать, і ніякого покарання він не понесе.

Під Дніпром дитину кинули в лікарні без їжі і ліків (відео: YouTube/ТСН)