У Києві дитина з'їла тістечко: в ньому виявився жахливий сюрприз

У Києві жінка купила дитині тістечко, в якому опинилася цвіль
У Києві жінка купила в кафе дитині тістечко, в якому виявився дуже неприємний сюрприз. В кондитерському виробі всередині виявилася зелена цвіль. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook. Інцидент стався в кав'ярні на вулиці Повітрофлотський проспект, 31.
Цікаво, що в кафе гроші за солодкість повернули, але вибачень не принесли.
"Добрий день! Може буде можливість опублікувати. Купили дитині в кав'ярні тістечко. Дитина відкусила, запитує: "Мам, а що це таке..." Повітрофлотський проспект, 31. Ніяких змін і коректного пояснення, з кислою, не задоволеною міною: "Я в них не заглядаю. Повернула гроші і йдіть з Богом", - написав автор посту.
У Києві в кав'ярні продали тістечко з цвіллю (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
В коментарях люди висловили свою думку з приводу інциденту.
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