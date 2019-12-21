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Приберіть негайно: які продукти слід виключити з новорічного столу

STYLERЖиття    21.12.2019 - 09:49
Приберіть негайно: які продукти слід виключити з новорічного столу
Новорічний стіл (Колаж РБК-Україна)

Лікар розповів, які продукти краще не вживати в новорічну ніч

Новий рік 2020 вже не за горами і більшість українців уже думає, що буде готувати до святкового столу. Лікар розповів, які продукти слід виключити з трапези, щоб зберегти здоров'я. На думку медика і дієтолога Людмили Гончарової, саме зло - це варені ковбаси і крабові палички, пише "Обозреватель".

Саме в цих продуктах містяться шкідливі загусники, які будуть згущувати кров.

"Потрібно пам'ятати, що подібні продукти містять загусники. Вони густят фарш, і точно так само будуть густить вашу кров", - розповіла дієтолог лікар.

Гончарова додала, що необхідно пити багато води, щоб шкода від цих продуктів не був такою сильною. Для того, щоб бути здоровими вживайте нормальнре м'ясо, а не перероблений продукт.

Лікар дала кілька порад українцям, якими слід керуватися не тільки в новорічну ніч.

"Пити чисту воду, а не чай і кава. Є правильні і здорові продукти: не ковбаси та шинку, а просто нормальне м'ясо – яловичину, телятину, курку, індичку, баранину і т. д. Просто з зеленню. Окремим прийомом їжі. Ту ж молочку – будь ласка! Окремим прийомом їжі. Цукерку дуже хочеться? Окремим прийомом їжі. З перервою в чотири години", - порадила лікар.

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