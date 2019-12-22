В Киеве ребенок съел пирожное: в нем оказался ужасный сюрприз

В Киеве женщина купила в кафе ребенку пирожное, в котором оказался очень неприятный сюрприз. В кондитерском изделии внутри оказалась зеленая плесень. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook. Инцидент произошел в кофейне на улице Воздухофлотский проспект, 31.

Интересно, что в кафе деньги за сладость вернули, но извинений не принесли.

"Добрый день! Может будет возможность опубликовать. Купили ребенку в кофейне пирожное. Ребенок откусил, спрашивает: "Мам, а что это такое..." Воздухофлотский проспект, 31. Никаких изменений и корректного объяснения, с кислой, не довольной миной: "Я в них не заглядываю. Вернула деньги и идите с Богом", - написал автор поста.

В Киеве в кофейне продали пирожное с плесенью (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях люди высказали свое мнение по поводу инцидента.

Очень жаль, что законы, стандарты качества и прочая нормативная документация писаны только на бумаге, а в реальной жизни никаких изменений...

То трешовая забегаловка, раз зашел на кофе, так обслуживали как- будто они закрываются, а я последний клиент.

Пипец.Нужно штрафы вводить, такие чтобы боялись.

Такие заведения, лучше подкуривать..... Товарищи.

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