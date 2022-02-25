У зоні ЧАЕС фіксують підвищення рівня радіації

Про це повідомляють у Державній інспекції ядерного регулювання в Facebook.

На сторінці відомства в Facebook з'явилася карта, на якій відзначені точки, де відзначається підвищення контрольного рівня потужності дози гамма-випромінювань.

"Дані з автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що через окупацію і бойові дії на території України, встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження зараз неможливо.

Оновлення!

Такі коливання показників датчиків Аскро, фахівці Екоцентру пов'язують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу.

Стан ядерних установок та інших об'єкта ЧАЕС - без змін.