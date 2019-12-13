У Києві п'яні школярки влаштували бійку в ТРЦ

Дівчатка-підлітки почали бійку через відеозйомку
У Києві дівчатка-підлітки влаштували п'яну бійку та дебош у торговому центрі. Приводом для конфлікту стало те, що школярок знімали на відео в момент їх суперечки із правоохоронцями в закладі. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці пабліка Police Control Ukraine 13 грудня.
Бійка сталася в супермаркеті "Сільпо" в ТРЦ Аркадія біля Індустріального мосту на Борщагівській вулиці.
На кадрах видно, як "копи" розмовляють з нетверезими школярками. В цей час їх знімала на мобільник відвідувачка. Дівчата відреагували агресивно і стали показувати пальцем грубі жести, обурюючись діями "оператора".
Суперечка незабаром переросла у штовханину. Одна з неповнолітніх штовхнула відвідувачку, яка їх знімала, і за неї заступився хлопець, після чого почалася бійка з нецензурними образами.
В Києві в ТРЦ школярки влаштували п'яну бійку (Фото: скріншот)
Відео бійки доступне за цим посиланням (присутня нецензурна лексика).
Користувачі мережі жваво відреагували на інцидент, але думки щодо винуватців бійки у коментаторів різні. Деякі зазначають, що конфлікти між підлітками - звичайна справа, хіба що раніше їх не знімали на відео. У той же час інші наполягають, що хлопець не повинен був бити школярку, заступаючись за дівчину.
В Києві в ТРЦ школярки влаштували п'яну бійку (Скрін коментарів facebook.com/policecontrolukraine)