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У Рівному на шкільному подвір'ї побили ученицю з інвалідністю: усі деталі

STYLERЖиття    06.12.2019 - 16:39
У Рівному на шкільному подвір'ї побили ученицю з інвалідністю: усі деталі
Побиття школярки (фото: колаж РБК-Україна)

У дворі рівненської школи побили дівчинку з інвалідністю

Побиття школярки в Рівному відбулося на шкільному подвір'ї. Мати постраждалої завила, що її 15-річну доньку побила невідома дівчина в присутності однокласниці. Інцидент стався 28 листопада, але поліція Рівненської області повідомила про це лише зараз.

Поліцейські з'ясували, що під час уроку в дев'ятому класі стався конфлікт між однокласницями. Одна дівчинка образила іншу, у якої є певні розлади здоров'я (ДЦП). У відповідь учениця дала ляпаса своєї кривдниці.

Вчителька розрядила обстановку і заспокоїла дівчаток, але 15-річна школярка вирішила поквитатися зі своєю однокласницею, і попросила про допомогу свою 17-річну подругу.

На наступний день однокласниці пішли за школу і до них підійшла 17-річна дівчина. Вона штовхнула 15-річну кривдницю подруги, а коли та впала, почала бити її ногами. При цьому нападниця била дівчину по всьому тілу.

Правоохоронці провели бесіду з обома неповнолітніми дівчатами, і вони розкаялися в скоєному. Поліція почала досудове розслідування за частиною 1 статті 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Мама постраждалої в інтерв'ю місцевому виданню розповіла, її дочці розбили ніс. Жінка зазначила, що це не поодинокий випадок в цій школі. Раніше у них вчився хлопчик з проблемами зі слухом і якось його скрутили однокласники і хотіли налити води в слуховий апарат.

Після цього випадку мати хлопчика перевела сина в іншу школу. Мама побитої дівчинки також розповіла, що її доньку теж били троє хлопців у школі ногами в живіт. При цьому тоді мати переконали, що проблема саме в її дочці, оскільки вона надто бурхливо реагує на ситуації. Дівчинка почала відвідувати психолога.

У результаті мати повідомила, що її дочка просто замкнулася в собі і перестала розповідати про те, що відбувається в школі. Класний керівник розповіла, що дана ситуація неоднозначна, бо дівчинка з ДЦП і вона дуже емоційна, часто зривається і може когось вдарити.

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