В Киеве пьяные школьницы устроили драку в ТРЦ

Девочки-подростки начали потасовку из-за видеосъемки
В Киеве девочки-подростки устроили пьяную драку и дебош в торговом центре. Поводом для конфликта стало то, что школьниц снимали на видео в момент их спора с правоохранителями в заведении. Ролик опубликован на Facebook-странице паблика Police Control Ukraine 13 декабря.
Потасовка произошла в супермаркете "Сильпо" в ТРЦ Аркадия возле Индустриального моста на Борщаговской улице.
На кадрах видно, как "копы" беседуют с нетрезвыми школьницами. В это время их снимала на мобильник посетительница. Девочки отреагировали агрессивно и стали показывать пальцем грубые жесты, возмущаясь действиями "оператора".
Спор вскоре перерос в потасовку. Одна из несовершеннолетних толкнула снимавшую их посетительницу, и за нее заступился парень, после чего началась драка с нецензурными оскорблениями.
В Киеве в ТРЦ школьницы устроили пьяную драку (Фото: скриншот)
Видео потасовки доступно по этой ссылке (присутствует нецензурная лексика).
Пользователи сети живо отреагировали на инцидент, но мнения относительно виновников потасовки у комментаторов разные. Некоторые отмечают, что конфликты между подростками - обычное дело, разве что раньше их не снимали на видео. В то же время другие настаивают, что парень не должен был бить школьницу, заступаясь за девушку.
В Киеве в ТРЦ школьницы устроили пьяную драку (Скрин комментариев facebook.com/policecontrolukraine)