У Києві п'яні школярки влаштували бійку в ТРЦ

У Києві школярки влаштували п'яну бійку (Фото: колаж РБК-Україна)

Дівчатка-підлітки почали бійку через відеозйомку

У Києві дівчатка-підлітки влаштували п'яну бійку та дебош у торговому центрі. Приводом для конфлікту стало те, що школярок знімали на відео в момент їх суперечки із правоохоронцями в закладі. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці пабліка Police Control Ukraine 13 грудня.

Бійка сталася в супермаркеті "Сільпо" в ТРЦ Аркадія біля Індустріального мосту на Борщагівській вулиці.

На кадрах видно, як "копи" розмовляють з нетверезими школярками. В цей час їх знімала на мобільник відвідувачка. Дівчата відреагували агресивно і стали показувати пальцем грубі жести, обурюючись діями "оператора".

Суперечка незабаром переросла у штовханину. Одна з неповнолітніх штовхнула відвідувачку, яка їх знімала, і за неї заступився хлопець, після чого почалася бійка з нецензурними образами.

В Києві в ТРЦ школярки влаштували п'яну бійку (Фото: скріншот)

Відео бійки доступне за цим посиланням (присутня нецензурна лексика).

Користувачі мережі жваво відреагували на інцидент, але думки щодо винуватців бійки у коментаторів різні. Деякі зазначають, що конфлікти між підлітками - звичайна справа, хіба що раніше їх не знімали на відео. У той же час інші наполягають, що хлопець не повинен був бити школярку, заступаючись за дівчину.

А це називається молодь, якій треба вломити по саме не хочу! Надто вже багато законів про захист дітей! Шкода, дуже шкода, що батьки забувають про важливе - про виховання. І батіг і пряник!

Як кажуть, і сміх, і гріх;

Обидві сторони конфліктні.

Звертаюся до хлопця, який вдарив дівчину! "Спробуйте вдарити дівчину-боксера!"

Нормальна ситуація для підлітків, такими і ми були, тільки знімати не на що було.

Бидло, яке знімало, а потім скривдженим вдарило малолітку вагою 50 кг, нічим від них не краще. До речі, на відео не зафіксовано, що малолітки бешкетували, але зафіксовано факт побиття. Автор автоматом підписав себе на статтю 2 роки гарантовано, якщо не домовиться з батьками малоліток... Ну і поліцейським влетить за цей факт по перше число.

Звичайне бидло.

Яка ганьба!

Правильно зробили,що знімали. Нехай інші задумаються, перш ніж нажиратися до такого стану. Маленькі п'яні мавпочки. Насправді, дуже їх шкода, що не знайшли іншого способу самоствердитися, розуму не вистачило.

Чоловікові, який, я так зрозумів, захистив жінку, яка знімала, від нападу малолітньої тварини, тисну руку! Молодець. Зробив би так само!

Потрібно залучати батьків до відповідальності, а для того, щоб виховання було ефективним, обкласти батьків штрафом!

В Києві в ТРЦ школярки влаштували п'яну бійку (Скрін коментарів facebook.com/policecontrolukraine)