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В Україні з'явилося нове свято. Зеленський підписав указ

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 10:23
В Україні з'явилося нове свято. Зеленський підписав указ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нове державне свято. З наступного року почнуть відзначати День української державності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову Зеленського до Дня незалежності.

"Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності - в День хрещення Русі-України. І про це все я підписую сьогодні відповідний указ", - заявив президент.

Зазначимо, День хрещення Русі-України відзначається 28 липня.

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