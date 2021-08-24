В Україні з'явилося нове свято. Зеленський підписав указ
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нове державне свято. З наступного року почнуть відзначати День української державності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову Зеленського до Дня незалежності.
"Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності - в День хрещення Русі-України. І про це все я підписую сьогодні відповідний указ", - заявив президент.
Зазначимо, День хрещення Русі-України відзначається 28 липня.